«Футбольный бог их наказал». Аршавин — о поражении Египта от Аргентины в 1/8 финала ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о поражении сборной Египта от Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (2:3).

«Египет дал бой. Не знаю, что случилось с Аргентиной. На 72-й минуте, когда показывали Месси, подумал, что это последние 18 минут самого великого футболиста на чемпионатах мира. То что выдали – шикарная концовка. После 2:0 я думал, Египет додавит, дожмёт. Но, мне кажется, футбольный бог их наказал. Тренер за 25 или за 30 минут до конца взял и шесть защитников переставил», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).