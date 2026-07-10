Семак — об опозданиях Вендела: если ему нравится платить большие деньги — пожалуйста

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на очередное опоздание полузащитника Вендела на тренировочные сборы. На этот раз он прибыл позже остальных игроков на шесть дней.

— Вы смирились с опозданиями Вендела?

— Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшую зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.