Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — об опозданиях Вендела: если ему нравится платить большие деньги — пожалуйста

Семак — об опозданиях Вендела: если ему нравится платить большие деньги — пожалуйста
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на очередное опоздание полузащитника Вендела на тренировочные сборы. На этот раз он прибыл позже остальных игроков на шесть дней.

— Вы смирились с опозданиями Вендела?
— Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится — пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшую зимнюю паузу Вендел опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на € 700 тыс. (по € 100 тыс. за каждый день отсутствия). Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Летом 2023 года Вендел опоздал на 32 дня, на летних сборах 2025-го опоздание составило 28 дней.

Материалы по теме
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android