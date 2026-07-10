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Игрок «Крузейро» Кристиан находится в России на медосмотре для «Краснодара» — Венансио

Игрок «Крузейро» Кристиан находится в России на медосмотре для «Краснодара» — Венансио
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Полузащитник «Крузейро» Кристиан находится в России с целью прохождения медосмотра перед трансфером в «Краснодар» и урегулирования последних деталей перед официальным объявлением о переходе в стан «быков». Об этом сообщает журналист Самуэль Венансио для портала Central da Toca.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит «Крузейро» € 9,6 млн за переход 25-летнего футболиста.

В сезоне-2025/2026 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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