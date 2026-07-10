Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Восемь человек задержаны в Амстердаме из‑за беспорядков после матча ЧМ‑2026 — De Telegraaf

Восемь человек задержаны в Амстердаме из‑за беспорядков после матча ЧМ‑2026 — De Telegraaf
Комментарии

Полиция Амстердама задержала восемь человек, причастных к беспорядкам после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко (2:0). Об этом сообщает издание De Telegraaf.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

В Амстердаме, где болельщики массово следили за игрой, атмосфера во время матча оставалась преимущественно праздничной и доброжелательной — большинство фанатов после финального свистка спокойно разошлись по домам.

Однако часть болельщиков продолжила оставаться на улицах, и ситуация постепенно вышла из‑под контроля. По данным полиции, агрессивно настроенные фанаты бросали в правоохранителей различные предметы — в том числе камни и элементы уличной мебели. Кроме того, были зафиксированы отдельные случаи поджогов.

Задержания проводились по нескольким статьям: в числе предъявленных обвинений — нарушение общественного порядка и опасное вождение.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Матета был лучше готов, чем я». Мбаппе — о своей замене в матче с Марокко на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android