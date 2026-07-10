Восемь человек задержаны в Амстердаме из‑за беспорядков после матча ЧМ‑2026 — De Telegraaf

Полиция Амстердама задержала восемь человек, причастных к беспорядкам после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Марокко (2:0). Об этом сообщает издание De Telegraaf.

В Амстердаме, где болельщики массово следили за игрой, атмосфера во время матча оставалась преимущественно праздничной и доброжелательной — большинство фанатов после финального свистка спокойно разошлись по домам.

Однако часть болельщиков продолжила оставаться на улицах, и ситуация постепенно вышла из‑под контроля. По данным полиции, агрессивно настроенные фанаты бросали в правоохранителей различные предметы — в том числе камни и элементы уличной мебели. Кроме того, были зафиксированы отдельные случаи поджогов.

Задержания проводились по нескольким статьям: в числе предъявленных обвинений — нарушение общественного порядка и опасное вождение.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.