Червиченко: Месси — несгибаемой воли человек, но Аргентина с трудом играет в плей-офф ЧМ

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру сборной Аргентины в плей-офф ЧМ-2026. Команда дошла до четвертьфинала, где сыграет со Швейцарией.

«Месси — гениальный футболист! Очень жаль, что нескоро ещё кто-то подобный появится — человек несгибаемой воли и возможности абстрагироваться от неудачи. Казалось, Месси не забил пенальти, попал в штангу, не везёт, команда горит 0:2, и всё равно умудряется переломить игру, сравнять счёт и дожать соперника. Конечно, это настораживает, если задуматься, с каким трудом Аргентина проходит в плей-офф. Вполне возможно, что она не сможет выиграть чемпионат мира. Но эта сборная — один из лидеров турнира, как и Франция. И англичанам прёт в этот раз», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.