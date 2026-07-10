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«Для меня — боль». Аршавин назвал вылетевшую команду, которая могла выбить Аргентину с ЧМ

«Для меня — боль». Аршавин назвал вылетевшую команду, которая могла выбить Аргентину с ЧМ
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал сборную Колумбии командой, которая могла бы выбить Аргентину с чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала мирового первенства колумбийцы уступили сборной Швейцарии (0:0, 3:4 пен.). В четвертьфинале турнира Аргентина встретится со Швейцарией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это боль. Я Колумбию котировал высоко, и по игре они мне понравились. Мне кажется, это та команда, которая могла выбить Аргентину. Швейцария тоже классная команда, но они у меня в меньшей степени симпатии вызывали», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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