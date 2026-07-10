«Для меня — боль». Аршавин назвал вылетевшую команду, которая могла выбить Аргентину с ЧМ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин назвал сборную Колумбии командой, которая могла бы выбить Аргентину с чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала мирового первенства колумбийцы уступили сборной Швейцарии (0:0, 3:4 пен.). В четвертьфинале турнира Аргентина встретится со Швейцарией.

«Для меня это боль. Я Колумбию котировал высоко, и по игре они мне понравились. Мне кажется, это та команда, которая могла выбить Аргентину. Швейцария тоже классная команда, но они у меня в меньшей степени симпатии вызывали», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).