После победы Франции на ЧМ‑2026 в Париже задержали 10 человек — RMC Sport

Парижская полиция задержала 10 человек после победы сборной Франции над национальной командой Марокко (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ‑2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Игра прошла в четверг, 9 июля, в Бостоне. Причины задержаний разные: троих взяли за кражу телефона, четверых — за вооружённое насилие и сговор с целью его совершения, ещё троих — за запуск фейерверков.

Также ночью была зафиксирована драка между болельщиками. Один человек получил незначительное ножевое ранение в бедро — его госпитализировали.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.