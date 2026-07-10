Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Бельгии на победу в игре 1/4 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Испании и Бельгии на победу в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 10 июля.

По полученным данным, шансы Испании на победу в основное время составляют 58,3%. Вероятность победы сборной Бельгии составляет 19,1%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 22,6%.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).