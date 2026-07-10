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Гендиректор «Балтики» Измайлов рассказал о трансферных планах клуба

Гендиректор «Балтики» Измайлов рассказал о трансферных планах клуба
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о трансферных планах клуба на текущее лето. Функционер объявил, что от калининградцев стоит ждать трансферов на вход в нынешнее межсезонье.

«Усиления от «Балтики» ждать. Мы однозначно усилим ещё две-три позиции», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По результатам сезона-2025/2026 «Балтика», набрав 46 очков, заняла шестое место Мир Российской Премьер-Лиги. Это был первый сезон калининградцев в элитном дивизионе российского футбола. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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