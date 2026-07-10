Де ла Фуэнте: Месси играет, как будто ему 19 или 23 года. Он неутомим и хочет большего

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о 39-летнем нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси выглядит на 19 или 23 года. Он играет на исключительно высоком уровне. Дело не только в его зрелости, а прежде всего в его самоотдаче.

Месси неутомим и никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда хочет большего, каждый день. Месси — пример для подражания», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN на странице в социальной сети X.

Месси отметился восемью голами и результативной передачей в пяти встречах чемпионата мира 2026 года. Всего нападающий забил 21 мяч в 31 игре на мировых первенствах.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: