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В БАТЭ рассказали о ходе переговоров по трансферу Ивана Игнатьева

В БАТЭ рассказали о ходе переговоров по трансферу Ивана Игнатьева
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Андрей Капский прокомментировал ситуацию с возможным переходом нападающего Ивана Игнатьева в состав борисовской команды.

«Игрок довольно серьёзного уровня — агенты, юристы. Немного затягивается вопрос согласования документов, оформлений. Общаемся, находимся в процессе. Что касается репутации Ивана, одно дело — быть в зоне комфорта в российском чемпионате, большие города, много соблазнов. Другое дело, когда ты оказываешься в спартанских условиях, в еврокубках. Для еврокубков это будет усилением», — сказал Капский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Иван Игнатьев, помимо «Оренбурга», выступал за алжирскую «Кабилию», армянский «Урарту», сербский «Железничар», «Сочи», московский «Локомотив», тульский «Арсенал», самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Краснодар».

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