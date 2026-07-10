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Болельщица сборной Франции погибла во время празднования победы над Марокко на ЧМ-2026

Болельщица сборной Франции погибла во время празднования победы над Марокко на ЧМ-2026
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На севере Франции произошло трагическое событие во время празднования победы национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко. Одна из французских болельщиц погибла в результате несчастного случая, об этом сообщает La Voix du Nord.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

По данным источника, 17-летняя девушка в городе Онуа‑Эмери решила забраться на раму большегрузного автомобиля. Однако она не удержала равновесие и оказалась под колёсами автомобиля. Медики констатировали смерть от полученных травм на месте.

Напомним, Франция обыграла Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счётом 2:0. В полуфинале французская сборная встретится с победителем пары Испания — Бельгия.

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