Болельщица сборной Франции погибла во время празднования победы над Марокко на ЧМ-2026

На севере Франции произошло трагическое событие во время празднования победы национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко. Одна из французских болельщиц погибла в результате несчастного случая, об этом сообщает La Voix du Nord.

По данным источника, 17-летняя девушка в городе Онуа‑Эмери решила забраться на раму большегрузного автомобиля. Однако она не удержала равновесие и оказалась под колёсами автомобиля. Медики констатировали смерть от полученных травм на месте.

Напомним, Франция обыграла Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счётом 2:0. В полуфинале французская сборная встретится с победителем пары Испания — Бельгия.