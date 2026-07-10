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Дешам вновь выразил несогласие, что Мбаппе является диктатором в сборной Франции

Дешам вновь выразил несогласие, что Мбаппе является диктатором в сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко (2:0) встал на защиту нападающего и капитана Килиана Мбаппе, подвергающегося критике в соцсетях за образ диктатора в национальной команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Многие считают Килиана Мбаппе диктатором, думающим только о себе, но он образцовый капитан благодаря тому, что он делает на поле. Помимо всех забитых им голов, он также побил мой рекорд по количеству матчей за сборную. Разве это не удивительно (улыбается)?» — приводит слова Дешама RMC Sport.

Дешам также выразил недовольство представлением Мбаппе в образе диктатора после матча 1/8 финала чемпионата мира с Парагваем (0:1).

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