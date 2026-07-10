Дешам вновь выразил несогласие, что Мбаппе является диктатором в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко (2:0) встал на защиту нападающего и капитана Килиана Мбаппе, подвергающегося критике в соцсетях за образ диктатора в национальной команде.

«Многие считают Килиана Мбаппе диктатором, думающим только о себе, но он образцовый капитан благодаря тому, что он делает на поле. Помимо всех забитых им голов, он также побил мой рекорд по количеству матчей за сборную. Разве это не удивительно (улыбается)?» — приводит слова Дешама RMC Sport.

Дешам также выразил недовольство представлением Мбаппе в образе диктатора после матча 1/8 финала чемпионата мира с Парагваем (0:1).

Материалы по теме Дембеле рассказал, какой совет ему дал Мбаппе перед голом в ворота Марокко

Диктатор ли Мбаппе? Спросили у французов: