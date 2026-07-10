«Обыграть такую команду практически нереально». Денис Казанский — о сборной Франции на ЧМ

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Марокко. Игра прошла 9 июля на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу «трёхцветных».

«Это не Франция. Это феноменальная Франция. Она настолько же очаровательна в процессе своего творчества, как образцы лучшей игры «ПСЖ» Луиса Энрике. Особенное удовольствие — в хладнокровии и в осознании собственной мощи. Спокойно. Классом. Они медленно затягивают верёвку этой игре. И в какой-то момент очевидно, что воздуха нет. Дышать сопернику просто нечем. Такого безальтернативного фаворита не было уже несколько предыдущих чемпионатов.

Дешам ярких игроков сделал ещё ярче. Они не растворяются в командной игре, что в такой ситуации ещё ценнее. Мбаппе и Дембеле забивают изящно и с удовольствием (кстати, голы пока есть только у нападающих — деталь). Оборона сбоит только от скуки. Они вытворяют, когда просто нечем заняться. Общее впечатление, что Франция знает, как закончится книга, а все ещё на первой главе застыли.

Оправдывать Марокко отсутствием Сайбари как фокуса всех атакующих действий — нет ни смысла, ни желания. Четыре года назад Франция мучилась с этим соперником. Сейчас не морочилась совсем. Та Франция была готова стать чемпионом ещё в Катаре. Она была отчаянно хороша. И стала ещё сильнее.

Её можно остановить. По-спортивному. Она даже может проиграть. Важно не дать ей забить первой. Соперник сразу включает режим злости и лезет на баррикады — этого невероятно быстрой команде только и надо. Да, её можно остановить. Но сейчас кажется, что обыграть такую команду практически нереально. Как договориться с солнцем не светить днём», — написал Казанский в телеграм-канале.

В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия (10 июля).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.