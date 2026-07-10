Полицейский в Лондоне получил травму головы из-за беспорядков после игры Франция — Марокко

Полицейский был госпитализирован из‑за травмы головы, полученной в ходе беспорядков, произошедших в Лондоне после матча 1/4 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Франции победила команду Марокко (2:0).

«Ситуация быстро обострилась. Участники беспорядков начали бросать бутылки и запускать фейерверки. В связи с этим в район были направлены дополнительные силы полиции. Один сотрудник был доставлен в больницу с травмой головы, предполагается, что в него попали стеклянной бутылкой. О других пострадавших не сообщается.

Полицейские продолжали контролировать ситуацию и задержали четырёх человек по подозрению в участии в массовых беспорядках. После этого толпа разошлась, а примерно к часу ночи движение было полностью восстановлено. Мы не намерены мириться с подобными беспорядками на улицах города или с нападениями на наших сотрудников», — приводит слова представителя полиции Лондона The Telegraph.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).