Расписание матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Завтра, 11 июля, матчем «Уфа» — «Ленинградец» стартует 1-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Первой лиги (время московское):

11 июля, суббота:

15:00. «Уфа» – «Ленинградец»;

16:00. «Волга» Ульяновск – «Енисей»;

18:00. «Нефтехимик» – «Велес».

12 июля, воскресенье:

16:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ротор»;

17:00. «Шинник» – «Сочи»;

19:00. «Спартак» Кострома – «КАМАЗ».

13 июля, понедельник:

17:00. «Урал» – «Торпедо» Москва;

17:00. «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»;

19:30. «Арсенал» Тула – «Текстильщик».

По итогам прошлого сезона в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги вышли два клуба, набравших по 68 очков: «Родина» (первое место) и воронежский «Факел» (второе место).