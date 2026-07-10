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Расписание матчей 1-го тура Первой лиги по футболу сезона 2026/2027 11 июля

Расписание матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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Завтра, 11 июля, матчем «Уфа» — «Ленинградец» стартует 1-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Первой лиги (время московское):

11 июля, суббота:

15:00. «Уфа» – «Ленинградец»;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Енисей»;
18:00. «Нефтехимик» – «Велес».

12 июля, воскресенье:

16:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ротор»;
17:00. «Шинник» – «Сочи»;
19:00. «Спартак» Кострома – «КАМАЗ».

13 июля, понедельник:

17:00. «Урал» – «Торпедо» Москва;
17:00. «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Текстильщик».

По итогам прошлого сезона в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги вышли два клуба, набравших по 68 очков: «Родина» (первое место) и воронежский «Факел» (второе место).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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