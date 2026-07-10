Расписание матчей 1-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Завтра, 11 июля, матчем «Уфа» — «Ленинградец» стартует 1-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Первой лиги (время московское):
11 июля, суббота:
15:00. «Уфа» – «Ленинградец»;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Енисей»;
18:00. «Нефтехимик» – «Велес».
12 июля, воскресенье:
16:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ротор»;
17:00. «Шинник» – «Сочи»;
19:00. «Спартак» Кострома – «КАМАЗ».
13 июля, понедельник:
17:00. «Урал» – «Торпедо» Москва;
17:00. «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»;
19:30. «Арсенал» Тула – «Текстильщик».
По итогам прошлого сезона в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги вышли два клуба, набравших по 68 очков: «Родина» (первое место) и воронежский «Факел» (второе место).