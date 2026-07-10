Стало известно, что сказал Анри в раздевалке сборной Франции после победы над Марокко

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри посетил раздевалку национальной команды после победы над Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (2:0).

«Честно говоря, ребята, мы потеряли дар речи. Владение мячом: как обычно великолепно, но больше всего меня впечатляет способность команды отбирать мяч. То, что команда делает без мяча, просто невероятно. Мы прекрасно знаем, на что способна команда, владея мячом, но эта способность удерживать мяч на половине поля соперника, продолжать игру, душить команду противника… Молодец, «ДД» [Дидье Дешам], молодцы команда и болельщики. Я смотрел по телевизору, и этот энтузиазм действительно необыкновенный. Надеюсь, это продолжится. Очень трогательно видеть такую команду. Но, знаете, мы всего лишь в полуфинале. Это прекрасно, заметьте! Но когда я говорю: «Мы всего лишь в полуфинале», я имею в виду, что мы идём дальше», — приводит слова Анри RMC Sport.