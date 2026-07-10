Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что сказал Анри в раздевалке сборной Франции после победы над Марокко

Стало известно, что сказал Анри в раздевалке сборной Франции после победы над Марокко
Комментарии

Бывший нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри посетил раздевалку национальной команды после победы над Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Честно говоря, ребята, мы потеряли дар речи. Владение мячом: как обычно великолепно, но больше всего меня впечатляет способность команды отбирать мяч. То, что команда делает без мяча, просто невероятно. Мы прекрасно знаем, на что способна команда, владея мячом, но эта способность удерживать мяч на половине поля соперника, продолжать игру, душить команду противника… Молодец, «ДД» [Дидье Дешам], молодцы команда и болельщики. Я смотрел по телевизору, и этот энтузиазм действительно необыкновенный. Надеюсь, это продолжится. Очень трогательно видеть такую команду. Но, знаете, мы всего лишь в полуфинале. Это прекрасно, заметьте! Но когда я говорю: «Мы всего лишь в полуфинале», я имею в виду, что мы идём дальше», — приводит слова Анри RMC Sport.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мбаппе ответил на вопрос о предпочтительном сопернике для Франции в 1/2 финала ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android