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TEAMtalk раскрыл позицию «Сандерленда» по Садики в связи с интересом «Манчестер Юнайтед»

TEAMtalk раскрыл позицию «Сандерленда» по Садики в связи с интересом «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за полузащитником «Сандерленда» Ноа Садики. Однако клуб уведомил окружение 21-летнего футболиста, что не намерен продавать его нынешним летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер «Сандерленда» Режис Ле Брис дал понять руководству клуба, что у них есть все предпосылки для развития успеха минувшего сезона. Но для реализации этого необходимо, чтобы костяк команды остался неизменным.

В минувшем сезоне Садики принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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