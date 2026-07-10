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Председатель правления БАТЭ Капский: любой футболист с опытом игры в РПЛ станет усилением

Председатель правления БАТЭ Капский: любой футболист с опытом игры в РПЛ станет усилением
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Председатель правления футбольного клуба БАТЭ Андрей Капский рассказал о трансферной стратегии борисовской команды.

«Чем дальше мы будет пробираться по квалификационной сетке, тем больше возможностей у нас будет, чтобы предложить что-то российским футболистам. Сегодня сложно привезти игрока из Европы, дальнего зарубежья. Это долго, адаптация и так далее. Российские футболисты — это про здесь и сейчас. Если игрок хорошего уровня, мы всегда его рассмотрим. Просто игра сборных России и Беларуси показывает разрыв между классом и уровнем на сегодняшний день, нашего чемпионата в том числе. Поэтому любой футболист, который имеет опыт игры в РПЛ, станет для нас усилением», — сказал Капский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 14 игр Высшей лиги Беларуси сезона-2026 БАТЭ располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда заработала девять очков.

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