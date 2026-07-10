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Сергей Семак высказался о Деяне Станковиче перед матчем «Зенит» — «Црвена Звезда»

Сергей Семак высказался о Деяне Станковиче перед матчем «Зенит» — «Црвена Звезда»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о наставнике «Црвены Звезды» Деяне Станковиче перед матчем между командами в рамках подготовки к сезону-2026/2027.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нет данных
Црвена Звезда
Белград, Сербия

— У вас хорошие отношения со многими коллегами, но про Деяна Станковича можно говорить особо. Интересно ли будет с ним пообщаться, обсудить какие-то вещи?
— Обсудить — наверное, нет, но пообщаться, конечно, интересно. Это великий в прошлом игрок и прекрасный тренер. У меня с ним очень тёплые и хорошие отношения. Конечно, буду рад его увидеть у нас в Санкт-Петербурге, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ранее Деян Станкович возглавлял московский «Спартак», который покинул в ноябре 2025 года.

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