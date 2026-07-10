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«Пари НН» объявил об уходе Хуана Камило Кастильо Андраде

«Пари НН» объявил об уходе Хуана Камило Кастильо Андраде
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«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о расставании с Хуаном Камило Кастильо Андраде. Стороны договорились о расторжении контракта.

«Gracias, Хуан! Футбольный клуб «Пари НН» и защитник Хуан Камило Кастильо Андраде достигли договорённости о расторжении контракта.

Хуан пополнил состав нашей команды в январе прошлого года. В активе колумбийца 25 игр в составе «Пари НН». Хуан, желаем удачного развития дальнейшей спортивной карьеры! Спасибо за работу!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Пари НН» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.

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