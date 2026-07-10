Семак рассказал о принципах формирования состава на матч Суперкубка со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о принципах формирования стартового состава на матч Суперкубка России с московским «Спартаком».

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Сергей Богданович, чуть больше недели остаётся до матча за Суперкубок. Есть ли уже проект основного состава, который может начать эту игру с первых минут?

— Какие-то позиции, я думаю, мы для себя понимаем. На каких-то позициях уже более уверены в тех или иных игроках, которые выйдут, которые на протяжении последних лет являются лидерами нашей команды. На каких-то позициях у нас есть конкуренция. Мы будем смотреть за этими двумя матчами по ходу подготовки перед «Спартаком», кто на сегодняшний день готов лучше, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

До матча за Суперкубок России «Зениту» предстоит провести встречи с «Црвеной Звездой» (12 июля) и махачкалинским «Динамо» (13 июля).