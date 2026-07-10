Футболист сборной Бельгии пропустит матч с Испанией из-за разногласий федерации с клубом

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) сообщила, что защитник Зено Дебаст не сыграет с Испанией (10 июля) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2026, поскольку клуб футболиста «Спортинг» считает, что его физическое состояние не позволяет принять участие во встрече.

«Зено Дебаст не сможет принять участие в четвертьфинале. Его клуб, «Спортинг», уведомил игрока, что не считает его готовым к матчам по состоянию здоровья. Эта оценка отличается от оценки медицинского персонала «красных дьяволов», а также медицинских и страховых органов ФИФА. На текущий момент Зено тренируется индивидуально под наблюдением отдела физической подготовки RBFA», — цитирует заявление RBFA The Athletic.

Дебаст не принял участия ни в одном матче чемпионата мира из-за травмы ноги, полученной в «Спортинге», и не тренировался с остальной командой до конца июня.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: