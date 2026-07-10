ФИФА обсуждает проведение клубного чемпионата мира — 2029 в Катаре зимой — Polymarket

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает вариант проведения клубного чемпионата мира 2029 года в Катаре — переговоры ведутся, предложение пока на рассмотрении. В данный момент ФИФА рассматривает потенциальных хозяев турнира. Соревнование могут организовать зимой и расширить до 48 команд, сообщает Polymarket в соцсети.

Первый клубный чемпионат мира с участием 32 команд прошёл летом 2025 года в США — он длился с 15 июня по 13 июля. Финал состоялся 13 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист‑Ратерфорде (Нью‑Джерси). Победителем стал лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл французский «Пари Сен‑Жермен» со счётом 3:0.