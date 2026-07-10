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Де ла Фуэнте не считает Испанию фаворитом в матче с Бельгией в 1/4 финала ЧМ

Де ла Фуэнте не считает Испанию фаворитом в матче с Бельгией в 1/4 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о грядущем матче четвертьфинала чемпионата мира 2026 года с Бельгией (10 июля). Игра начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не боюсь и не переживаю по поводу того, что нас считают фаворитом, но в таких матчах фаворитов нет. Мы не беспокоимся, если нас считают таковыми.

Выход в четвертьфинал — непростая задача, здесь никто не будет уступать. Всё достигается упорным трудом и правильным подходом, поддержанием здоровья футболистом, [верным] выбором из 26 игроков. Думаем о будущем, хотя именно результаты по-настоящему отражают нашу работу», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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