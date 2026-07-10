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Агкацев: в следующем сезоне буду прилагать все усилия, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Агкацев: в следующем сезоне буду прилагать все усилия, чтобы «Краснодар» стал чемпионом
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на награду лучшему вратарю минувшего сезона в российском футболе. Вратарь заявил, что приложит максимум усилий, чтобы вернуть чемпионский титул РПЛ «Краснодару».

«Очень приятно и ценно получить награду лучшего вратаря сезона. В следующем сезоне на первом плане команда, без неё не будет личных наград. Я буду прилагать все усилия, чтобы команда стала чемпионом, буду делать, что от меня зависит, на 200%, а там — как сложится. Надеюсь, в следующем сезоне снова получу награду», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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