Агкацев: в следующем сезоне буду прилагать все усилия, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев отреагировал на награду лучшему вратарю минувшего сезона в российском футболе. Вратарь заявил, что приложит максимум усилий, чтобы вернуть чемпионский титул РПЛ «Краснодару».

«Очень приятно и ценно получить награду лучшего вратаря сезона. В следующем сезоне на первом плане команда, без неё не будет личных наград. Я буду прилагать все усилия, чтобы команда стала чемпионом, буду делать, что от меня зависит, на 200%, а там — как сложится. Надеюсь, в следующем сезоне снова получу награду», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.