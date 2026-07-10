Чемпион мира в составе Франции обвинил сборную Португалии в бойкоте Роналду на ЧМ-2026

Чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года Юрий Джоркаефф обвинил национальную команду Португалии в бойкоте форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Если вы приглашаете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь всё было совсем не так. Было видно, что его собственная команда бойкотировала Роналду. Они не поддерживали его, не создали для него наилучших условий.

Мы все знаем Криштиану. Он всегда играл одинаково. Чего вы ожидали, что он вдруг изменится? Либо вы не вызываете его в сборную, либо не выпускаете на поле. Но если вы его всё-таки выпускаете, то должны строить команду вокруг него», — приводит слова Джоркаеффа RMC Sport.

Сборная Португалии завершила своё выступление на мировом первенстве на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).