Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира в составе Франции обвинил сборную Португалии в бойкоте Роналду на ЧМ-2026

Чемпион мира в составе Франции обвинил сборную Португалии в бойкоте Роналду на ЧМ-2026
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной Франции 1998 года Юрий Джоркаефф обвинил национальную команду Португалии в бойкоте форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Если вы приглашаете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь всё было совсем не так. Было видно, что его собственная команда бойкотировала Роналду. Они не поддерживали его, не создали для него наилучших условий.

Мы все знаем Криштиану. Он всегда играл одинаково. Чего вы ожидали, что он вдруг изменится? Либо вы не вызываете его в сборную, либо не выпускаете на поле. Но если вы его всё-таки выпускаете, то должны строить команду вокруг него», — приводит слова Джоркаеффа RMC Sport.

Сборная Португалии завершила своё выступление на мировом первенстве на стадии 1/8 финала, проиграв Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Радченко: Роналду лукавит, что для него нет разницы между чемпионатами Европы и мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android