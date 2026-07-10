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Тренер сборной Испании отреагировал на вопрос о возможном матче с Францией в полуфинале ЧМ

Тренер сборной Испании отреагировал на вопрос о возможном матче с Францией в полуфинале ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение, что на текущий момент нецелесообразно говорить о потенциальном матче с Францией в полуфинале чемпионата мира 2026 года. В пятницу, 10 июля, «Фурия Роха» встретится с Бельгией в игре 1/4 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас в голове только матч с Бельгией. Как болельщики мы можем говорить об этом, но как профессионалы — нет. У нас было время посмотреть эту встречу, и я думаю, что Франция превзошла Марокко», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

В четверг, 9 июля, сборная Франции победила Марокко со счётом 2:0 и вышла в полуфинал мирового первенства.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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