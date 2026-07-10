Мохамед Салах обратился к болельщикам после вылета сборной Египта с ЧМ-2026

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. В матче 1/8 финала сборная Египта уступила Аргентине со счётом 2:3.

«Я знаю, вы всё ещё злитесь, но я обещаю, что сделаю всё возможное, чтобы это стало новым этапом для египетского футбола на международной арене.

Простого участия в чемпионате мира будет недостаточно. Эта команда заслуживает вашего доверия», — написал Салах на своей странице в социальной сети.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).