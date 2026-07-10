Мбаппе победил в 17 из 20 матчей на ЧМ — это рекорд для игроков с 15+ встречами на турнире

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе одержал победу в 17 из 20 матчей (85%) на чемпионатах мира. Это лучший показатель среди футболистов, проведших как минимум 15 встреч на мировых первенствах. Об этом сообщает Opta.

На чемпионате мира 2018 года сборная Франции сыграла вничью с Данией (0:0). На групповом этапе мирового первенства 2022 года «трёхцветные» с Мбаппе уступили Тунису (0:1). В финале указанного соревнования французская национальная команда проиграла Аргентине в серии пенальти (3:3, 4:2 пен.).

Всего на чемпионатах мира 27-летний нападающий отметился 20 голами и шестью результативными передачами.

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