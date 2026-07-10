Моуринью рекомендовал «Реалу» подписать экс-хавбека «Аль‑Насра» — Тавольери

Мадридский клуб «Реал» проявил интерес к полузащитнику Марсело Брозовичу. Руководство испанской команды связалось с представителями 33-летнего футболиста, чтобы собрать о нём информацию. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери в соцсети.

По информации источника, Брозович интересен главному тренеру «Реала» Жозе Моуринью, который видит в нём потенциальное усиление состава. Со «сливочными» хавбек может подписать контракт на один год.

Хорватский игрок стал свободным агентом после трёх сезонов в составе «Аль-Насра». Контракт с клубом завершился в июле 2026 года, однако «Аль-Наср» решил не предлагать новое соглашение 33-летнему футболисту.

Брозович выступал за «Аль-Наср» с 2023 года, перейдя в команду из миланского «Интера». В минувшем сезоне он провёл 40 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.