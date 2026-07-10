В «Краснодаре» раскрыли подробности перехода Сперцяна в «Аль‑Ахли»

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин поделился подробностями перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли». Чёрно-зелёные объявили о трансфере футболиста в саудовский клуб 7 июля.

– «Аль‑Ахли» давно пришёл к «Краснодару» с предложением по Сперцяну? Как проходил диалог?

– В диалоге я не участвовал, но с предложением они пришли, как я понял, в начале лета.

– Предложение по Сперцяну от «Аль‑Ахли» было единственным или были ещё от других клубов?

– От «Аль‑Ахли» было самым серьёзным.

– Клуб уже ищет замену Эдуарду?

– Учитывая, что Сперцян был одним из ключевых футболистов «Краснодара», одномоментно заменить его сейчас не представляется возможным. Команда будет как‑то перестраиваться, искать какие‑то выходы. Но что тут поделать — это футбол, — приводит слова Бузникина «Матч ТВ».

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