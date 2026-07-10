«Из гроба подняли!» Михаил Кержаков — о последних месяцах игровой карьеры в «Зените»

Бывший голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о заключительных месяцах своей игровой карьеры в санкт-петербургском клубе.

«[Сейчас] я не стал бы [соглашаться продолжать карьеру игрока], потому что третий год уже были определённые проблемы со здоровьем. Это, ну, меня бедро беспокоило. Поэтому в то время, когда я играл, приходилось на укольчиках это всё делать, терпеть. Ну, потому что ты понимаешь, что ты играешь, есть какие-то определённые цели, задачи. Поэтому можно и потерпеть.

А вот особенно последнее полугодие, после зимних сборов, ну, так хорошо прихватило, и я уже так тренировался… Я последние полтора месяца вообще не тренировался, лечился. И на самом деле то, что я был последние три матча в заявке, это такое стечение обстоятельств. Перед ЦСКА за два дня заболел Женя [Латышонок], меня сразу в заявку. Потом у Богдана [Москвичёва] проблемы начались небольшие, ну, небольшое повреждение. И получается, я докатился до скамейки запасных. Из склепа подняли меня, из гроба!» — сказал Кержаков в видео на канале «СБГ Шоу» в соцсети.

Михаил Кержаков завершил профессиональную карьеру в мае 2026 года. Путь голкипера в системе «Зенита» начался летом 2004 года — с выступлений за дублирующий состав клуба.