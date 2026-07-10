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Михаил Кержаков ответил, почему не считает себя легендой «Зенита»

Михаил Кержаков ответил, почему не считает себя легендой «Зенита»
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Бывший голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос, почему не считает себя легендой санкт-петербургского клуба.

«Давайте говорить фактами. Я считаю всё-таки, что легенда — это либо человек, который, ну, даже не то чтобы там какое-то количество определённых игр сыграл…. Давай вот вратарей, допустим, возьмём «Зенита», да? Есть три легенды, по моему мнению, это, естественно, Леонид Иванов, это первый титул, если не ошибаюсь, Кубок 1944 года. Это Михаил Юрьевич Бирюков, чемпионство 1984 года. И Слава [Малафеев], это и Кубок УЕФА, это и первое чемпионство в России. Это люди, которые принесли что-то вот новое. То есть они ковали действительно историю зенитовскую. И всё было впервые. То есть и чемпионство СССР, и Кубок, и чемпионат России, и УЕФА, естественно. Поэтому эти вратари, они останутся в памяти как легенды. Что я там сковал? Ну, у меня, во-первых, не столько матчей много.

Ну, давай вот о титулах поговорим. Всё-таки, положа руку на сердце, вот давай считать, прямо пальцы загибать. Если чемпионство 2007 года, понятно, я номинально ни одной игры не сыграл. В этом году ни одной игры я не сыграл. Первый сезон Богданыча я сыграл одну игру уже после [завоевания титула], то есть убираем три. Ну, это моё внутреннее ощущение. То есть из восьми уже получается пять. Вот пять — они мои. И никто у меня их не заберёт. Ну и плюс, одно дело, сейчас понятно уже, «Зенит» — это гегемон российского футбола, флагман, так сказать. А в то время, когда эти победы доставались и зарабатывались, такого не было. Соответственно, я оказался в нужное время в нужном месте. Но это тоже искусство», — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».

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