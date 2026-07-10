Михаил Кержаков ответил, есть ли сейчас в «Зените» носители «духа команды»

Бывший голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил, есть ли в составе сине-бело-голубых носители «духа команды».

— Кто сейчас главный носитель «зенитовского духа» в раздевалке «Зенита»?

— Носитель «духа»? Слушай, не знаю. Я, кстати, вообще не задумывался об этом никогда. Кто главный носитель «духа»? Из игроков?

— Ну да. Ну, прям зенитовский какой-то. Это, ну, необязательно там быть супервоспитанником, но, может быть, по ощущениям каким-то вот твоим. Представь, что ты просто болельщик, вот так со стороны смотришь.

— Не знаю. Ну, понимаешь, мне же есть с чем сравнивать. И я всегда же сравниваю вот с тем временем. Поэтому если сравнивать с тем временем, я бы никого не назвал бы.

— А это хорошо или плохо?

— Это и не хорошо, и не плохо, это как оно идёт, так и идёт. Я не знаю, вообще корректно ли сравнивать с тем временем. Оно вообще другое было. Мне тяжело на это ответить. Понятно, что мы все как бы ждём и надеемся, что и плюс появляются ребята сейчас, да, свои воспитанники, и Кондаков, и Шилов. И мы все видим, какую поддержку они получают от болельщиков. И видим, что болельщики заждались своих воспитанников, и будем надеяться, что у ребят будет светлое будущее. Поэтому будем надеяться, что именно вот эти ребята будут следующими носителями «зенитовского духа». И у них всё для этого есть, — сказал Кержаков в «СБГ Шоу».