Тренер сборной Испании: Ямаль ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением об игре нападающего Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года. В пяти встречах мирового первенства вингер забил один гол.

«Когда вы видите мотивацию Ламина, то знаете, что он очень опасен для соперников. И мы должны его мотивировать, но так, чтобы это не переросло в беспокойство для него. Лучшее ещё впереди, потому что пока он ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём.

На днях [с Португалией] был сценарий матча, когда ему пришлось работать в обороне, пока его не пришлось заменить. Ламин показал свою зрелость, и мы с нетерпением ждём его атакующей мощи», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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Чем уникален Ламин Ямаль: