Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании: Ямаль ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём

Тренер сборной Испании: Ямаль ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением об игре нападающего Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года. В пяти встречах мирового первенства вингер забил один гол.

«Когда вы видите мотивацию Ламина, то знаете, что он очень опасен для соперников. И мы должны его мотивировать, но так, чтобы это не переросло в беспокойство для него. Лучшее ещё впереди, потому что пока он ещё не показал той блестящей игры, которую мы ждём.

На днях [с Португалией] был сценарий матча, когда ему пришлось работать в обороне, пока его не пришлось заменить. Ламин показал свою зрелость, и мы с нетерпением ждём его атакующей мощи», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер сборной Испании отреагировал на вопрос о возможном матче с Францией в полуфинале ЧМ

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android