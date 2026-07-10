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Моуринью опубликовал первый пост после своего прибытия на тренировочную базу «Реала»

Моуринью опубликовал первый пост после своего прибытия на тренировочную базу «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал пост после своего прибытия на тренировочную базу клуба.

Специалист опубликовал своё фото, которое подписал одним словом: «Вперёд!»

Фото: Из личного архива Моуринью

Ранее сообщалось, что специалист присоединится к команде 13 июля.

Мадридский клуб объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера команды 11 июня. Специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.

По итогам прошлого чемпионата Испании «Реал» набрал 86 очков и занял второе место в турнирной таблице, уступив «Барселоне» восемь очков.

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