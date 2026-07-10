Моуринью опубликовал первый пост после своего прибытия на тренировочную базу «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на своей странице в социальной сети опубликовал пост после своего прибытия на тренировочную базу клуба.
Специалист опубликовал своё фото, которое подписал одним словом: «Вперёд!»
Фото: Из личного архива Моуринью
Ранее сообщалось, что специалист присоединится к команде 13 июля.
Мадридский клуб объявил о назначении Моуринью на пост главного тренера команды 11 июня. Специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.
По итогам прошлого чемпионата Испании «Реал» набрал 86 очков и занял второе место в турнирной таблице, уступив «Барселоне» восемь очков.