«Не хочется всё выдавать». Кержаков объяснил, почему не начал медиакарьеру после футбола

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему не стремится строить карьеру в медиа после ухода из футбола. Голкипер завершил профессиональную карьеру в мае 2026 года.

«Я же говорил, два критерия, на мой взгляд, какие должны быть. Либо человек должен быть, вот как мой брат, как Шава (Андрей Аршавин. – Прим. «Чемпионата»), рассказывать интересные истории с того времени, которых у них очень много, либо должен быть как Володя [Быстров] (улыбается), должен быть хайп какой-то. Ну, у меня много историй, но я стесняюсь их рассказывать, они такие… Люди, которые в этих историях были задействованы… Я думаю, им не понравится. Мне не хочется это всё выдавать», — сказал Кержаков в видео на канале «СБГ Шоу» в соцсети.