Андрей Мостовой пошутил про Бруней в ответ на вопрос о ЧМ-2026

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой ответил на вопрос о чемпионате мира — 2026, иронично упомянув сборную Брунея — одного из недавних соперников России по товарищескому матчу.

— Андрей, чемпионат мира продолжается. Сергей Семак сказал, что следит по возможности за матчами. Вы, наверное, тоже смотрите. Может быть, есть какие-то фавориты? Или даже хотели бы с кем-то сыграть из тех команд, которые ещё остались на чемпионате мира?

— Бруней тоже пойдёт (улыбается). Безусловно, очень хочется, чтобы наконец-таки всё закончилось и нас допустили до официальных международных матчей и на уровне клубов, и на уровне сборных. Поэтому, конечно, хочется, чтобы всё побыстрее наладилось, — цитирует Мостового сайт «Зенита».