Михаил Кержаков рассказал, как «благодаря его сыну» «Краснодар» проиграл «Динамо»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков с юмором рассказал, как, по его словам, «благодаря его сыну» «Краснодар» проиграл «Динамо» в предпоследнем туре РПЛ — и тем самым помог «Зениту» оформить чемпионство‑2026.

— В какой момент ты понял, что «Зенит» — чемпион-2026?

— Когда финальный свисток прозвучал. Начнём с этой игры «Динамо» против «Краснодара». Я не верил, что «Динамо» у них отберёт очки. Я был уверен, что нет.

Я дома смотрел, у меня брат Саня пришёл. Мы смотрели эту игру. И после первого тайма, когда «Краснодар» вёл… Всё, понятно, я такой подумал, похороны, до свидания. Потом пришёл с прогулки мой сын. Сравняло «Динамо». Я его себе взял, говорю: «Сиди здесь». И всё, они играют-играют. Он говорит: «Я спать хочу, я не могу. Я пошёл». Я говорю: «Сиди». Я говорю: «Сиди, пожалуйста. Потерпи немного». [Он отвечает]: «Я не могу». Потом они забивают, он говорит: «Папа, можно пойду?» Я говорю: «Сиди». Я его обнял, говорю: «Давай, всё». Он говорит: «Да я не могу уже, я всё, я хочу спать». Я говорю: «Давай, вот пять минут осталось, четыре».

Но даже несмотря на это, всё равно я думал, что очень сильно переживал, боялся, что что-то будет с «Ростовом».

— Какая-то вот от «Зенита» плюс одна медаль должна отправиться к сыну.

— А я ему свою отдам, — сказал Кержаков в видео на канале «СБГ Шоу» в соцсети.