Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который состоится 12 июля.

— «Зенит» с «Црвеной Звездой» играет довольно часто, но всегда это, наверное, какая-то особенная атмосфера. В этом контексте чего ожидаете от матча в воскресенье?

— Да, нам не в новинку играть с «Црвеной Звездой», почти каждый год с ними встречаемся, это наши друзья. Классно, что есть возможность провести такой спарринг хороший, потому что команда играет в Лиге чемпионов. Также это хорошая возможность проверить свой уровень. С Эраковичем ещё встретимся. Родригао тоже там есть, с ним мы играли. Классно, что «Зенит» организует такие матчи. К сожалению, мы сейчас в одном котле все варимся, по пять раз друг с другом играем и хотя бы на сборах можем проверить себя против довольно сильных команд. И с «Фенербахче» когда играли, и с «Црвеной Звездой»… Команды очень сильные, уровня Лиги чемпионов. Будем проверять свои силы! — цитирует Мостового сайт «Зенита».