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Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Црвеной Звездой»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который состоится 12 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нет данных
Црвена Звезда
Белград, Сербия

— «Зенит» с «Црвеной Звездой» играет довольно часто, но всегда это, наверное, какая-то особенная атмосфера. В этом контексте чего ожидаете от матча в воскресенье?
— Да, нам не в новинку играть с «Црвеной Звездой», почти каждый год с ними встречаемся, это наши друзья. Классно, что есть возможность провести такой спарринг хороший, потому что команда играет в Лиге чемпионов. Также это хорошая возможность проверить свой уровень. С Эраковичем ещё встретимся. Родригао тоже там есть, с ним мы играли. Классно, что «Зенит» организует такие матчи. К сожалению, мы сейчас в одном котле все варимся, по пять раз друг с другом играем и хотя бы на сборах можем проверить себя против довольно сильных команд. И с «Фенербахче» когда играли, и с «Црвеной Звездой»… Команды очень сильные, уровня Лиги чемпионов. Будем проверять свои силы! — цитирует Мостового сайт «Зенита».

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