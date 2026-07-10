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Андрей Мостовой рассказал, почему перестал давать интервью

Андрей Мостовой рассказал, почему перестал давать интервью
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, почему перестал давать интервью прессе. Футболист рассказал, что был в плохом расположении духа из-за малого количества игрового времени.

— Андрей, мы позавчера были на стадионе на матче с «Нефтчи», разговаривали с болельщиками, и каждый второй признавался, что болеет за «Зенит» и за Андрея Мостового. Помогает ли вам такая поддержка болельщиков и с каким вообще настроением вы входите в сезон? Вы стали редко давать интервью, но активно вести соцсети.
— Конечно, ощущаю, что стадион меня всегда довольно громко приветствует. И, конечно, это очень приятно. Это даёт много эмоций, много сил, мотивации так же играть за «Зенит», потому что у клуба так много болельщиков. Наверное, из-за этого я и начал чуть активнее вести соцсети. А по поводу интервью… Не видел смысла давать интервью пока. Откровенно говоря, не самое хорошее настроение у меня было, потому что не так много игрового времени получал. Наверное, с этим было связано, — цитирует Мостового сайт «Зенита».

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