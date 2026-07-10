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Семак ответил на вопрос, почему многие новички не могут закрепиться в составе «Зенита»

Семак ответил на вопрос, почему многие новички не могут закрепиться в составе «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему многие новички не могут закрепиться в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Много факторов. Для многих игроков это шанс — попадание в «Зенит». Конечно, они должны быть готовы к той конкуренции, которая есть. Если мы говорим о молодых игроках, то им нужно пройти определённый путь для того, чтобы быть конкурентоспособными в составе. У иностранных игроков, конечно, дополнительные причины. Это и адаптация к команде, и к стране, и к городу. Очень много вопросов, которые имеют значение в адаптации того или иного игрока в той или иной команде. И примеров предостаточно. В одном чемпионате у игрока хорошо получается или в одном клубе хорошо, в другом — не очень. Все мы люди, и путь спортивный у всех складывается по-разному», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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