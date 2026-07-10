Полузащитник сборной Англии Энтони Гордон заявил, что не испытывает негативных чувств к бывшему тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре после инцидента, произошедшего во время матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась 5 июля в Мехико и завершилась со счётом 3:2 в пользу англичан. После игры в социальных сетях стало популярным видео, на котором Агирре оскорбляет Гордона во время матча. В момент, когда тренер произнёс оскорбительную фразу, он рассмеялся, а футболист отреагировал улыбкой.

«На фоне напряжённой атмосферы матча это выглядело довольно забавно. Я как раз пробежал вдоль боковой линии — и воспринял его слова как своего рода комплимент. По крайней мере, мне так показалось. Он произвёл впечатление хорошего парня: на протяжении всей игры он общался и со мной, и с Джудом [Беллингемом]. Несмотря на общее напряжение, для нас с Джудом это стало приятным моментом — мне очень понравилось, было весело», — приводит слова Гордона BBC.

После поражения сборной Мексики от англичан 67-летний Агирре покинул свой пост, и его место занял Рафаэль Маркес. В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии.