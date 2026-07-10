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Де ла Фуэнте высказался о мечте Гави забить ударом через себя в финале ЧМ

Де ла Фуэнте высказался о мечте Гави забить ударом через себя в финале ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова полузащитника «Фурия Роха» Гави, ранее рассказавшего, что он мечтает забить ударом через себя в финале чемпионата мира. На стадии 1/4 финала мирового первенства Испания встретится с Бельгией (10 июля). В случае победы команда сыграет с Францией в полуфинале (14 июля).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я был бы очень рад оказаться в финале, и чтобы там сыграл Гави, потому что мы его очень ценим. Гави демонстрирует свои амбиции и желание добиться успеха, относясь с уважением к тому, что нас ждёт впереди. Это показывает, что футболист думает о том, чего мы можем достичь», — приводит слова де ла Фуэнте Cadena Ser.

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