Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала

Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала
Комментарии

Нападающий Садио Мане объявил о завершении карьеры в сборной Сенегала.

«Знайте, что я пожертвовал всем ради этого флага. Я отдал все силы и всегда яростно боролся за нашу страну.

Ваша постоянная поддержка была движущей силой моего успеха.

Я с радостью применю свой опыт на благо нации, будь то в составе тренерского штаба, на тренерской скамье или в руководящих органах», — приводит слова Мане Le Quotidien.

На чемпионате мира 2026 года сборная Сенегала уступила команде Бельгии в 1/16 финала (2:3) и завершила своё участие в турнире.

За сборную Сенегала Мане провёл 130 матчей, в которых отметился 54 забитыми мячами.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Он — говорящий на нескольких языках идиот». Экс-тренер Сенегала — об Инфантино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android