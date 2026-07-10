Прокурор запросил 2,5 года экс-гендиректору «Торпедо» Скородумову по делу о подкупе судей

Прокурор запросил 2,5 года колонии для бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова, обвиняемого в подкупе спортивных судей.

«Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Скородумову два года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запрет на три года заниматься спортивной деятельностью», — сообщило «РИА Новости Спорт» в Симоновском суде Москвы, где слушается дело.

Напомним, в отношении Скородумова, совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бухгалтера клуба Ирины Волковой было возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием чёрно-белых. Дело касается подкупа 13 футбольных судей, повлиявшего на результаты 20 матчей Лиги Pari сезона-2024/2025.

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