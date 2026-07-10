Михаил Кержаков: Дивеев — вообще молодец, лучший трансфер сезона в РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высоко оценил трансфер защитника Игоря Дивеева, назвав его лучшим приобретением сезона в РПЛ.

«Игорь вообще молодец. Наверное, лучший трансфер этого сезона в чемпионате России, потому что, ну, тьфу-тьфу, он прямо добавил уверенности сзади. Я говорил об этом, что у него очень сильный вот этот скилл — это подсказка, то есть его слышно. Это для защитника очень важно. Подсказ, на самом деле, многие недооценивают. На самом деле, при грамотном подсказе ты можешь большое количество моментов просто предотвратить, если ты будешь просто грамотно подсказывать человеку, куда ему нужно идти, а куда не нужно идти. Вот поверьте мне. Это я вам могу сказать как вратарь, это для нас вообще очень важно», — сказал Кержаков в видео на канале «СБГ Шоу» в соцсети.

11 января 2026 года Игорь Дивеев перешёл в «Зенит», подписав контракт на три года. Дебютировал за сине-бело-голубых 28 февраля 2026 года в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой», в котором вышел в основном составе.