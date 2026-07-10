Баженов оценил пенальти в матче Франция — Марокко, а также высказался о Мбаппе и Месси

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил назначенный пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко (2:0), а также высказался о форвардах Килиане Мбаппе и Лионеле Месси на турнире.

«Смотрели долго на VAR пенальти, который не реализовал Мбаппе, на предмет того, не был ли сам Килиан его инициатором. Любого три минуты просмотра могут выбить из колеи. Видно было, что он нервничал. Но мне нравится его реакция. Не забил пенальти и что? Человек всё равно показал, зачем он сюда приехал, как и Месси, который тоже не забивал пенальти.

Фундаментальная игра в обороне, атака — вообще сборная Франции без слабых мест. Даже если бы они три пенальти не забили, они всё равно бы обыграли Марокко. При том, что эта команда хорошо оборонялась. А 11-метровый был чистый. Невозможно заставить игроков бить его без паузы.

Высока вероятность, что Мбаппе станет лучшим игроком турнира. У Холанда не так много моментов и не такие партнёры. Сердцем хочу, чтобы Месси. Но думаю, что Мбаппе его перегонит», — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Мбаппе не смог реализовать пенальти на 28-й минуте встречи, назначенный за фол на нём в исполнении защитника марокканцев Нуссайра Мазрауи.