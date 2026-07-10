Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов оценил пенальти в матче Франция — Марокко, а также высказался о Мбаппе и Месси

Баженов оценил пенальти в матче Франция — Марокко, а также высказался о Мбаппе и Месси
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов оценил назначенный пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко (2:0), а также высказался о форвардах Килиане Мбаппе и Лионеле Месси на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Смотрели долго на VAR пенальти, который не реализовал Мбаппе, на предмет того, не был ли сам Килиан его инициатором. Любого три минуты просмотра могут выбить из колеи. Видно было, что он нервничал. Но мне нравится его реакция. Не забил пенальти и что? Человек всё равно показал, зачем он сюда приехал, как и Месси, который тоже не забивал пенальти.

Фундаментальная игра в обороне, атака — вообще сборная Франции без слабых мест. Даже если бы они три пенальти не забили, они всё равно бы обыграли Марокко. При том, что эта команда хорошо оборонялась. А 11-метровый был чистый. Невозможно заставить игроков бить его без паузы.

Высока вероятность, что Мбаппе станет лучшим игроком турнира. У Холанда не так много моментов и не такие партнёры. Сердцем хочу, чтобы Месси. Но думаю, что Мбаппе его перегонит», — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».

Мбаппе не смог реализовать пенальти на 28-й минуте встречи, назначенный за фол на нём в исполнении защитника марокканцев Нуссайра Мазрауи.

Материалы по теме
Ибрагимович объяснил, почему рассмеялся после незабитого пенальти Мбаппе в игре 1/4 финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android