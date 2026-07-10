Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес может покинуть клуб уже этим летом. Игрок получил несколько выгодных предложений и открыт для трансфера. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсети.

«Барселона» не спешит продлевать контракт с вингером и готова рассмотреть различные варианты его дальнейшего развития. Контракт Торреса с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2025/2026 Торрес провёл 49 матчей за «Барселону», забив 21 гол и отдав три результативные передачи. Также испанец в данный момент активно участвует в чемпионате мира в составе сборной Испании, где отметился голевой передачей. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 50 млн.